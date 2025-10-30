Il bilancio di Passera | Bene il ' rigore' di Meloni Inevitabile la tassa sulle banche Ma serve di più
“Il contributo delle banche? Era inevitabile. La manovra di Meloni? Rigorosa. Il governo? Deve fare di più sulle sfide strutturali”. Per il banchiere ed ex ministro Corrado Passera la polit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Arena, nuovi fondi per l’ingresso su via Bianchi Sarà discussa il 3 novembre una variazione di bilancio: l’intervento passerà da 550mila a 648mila euro per lavori urgenti di manutenzione e restauro Vai su Facebook
Il bilancio di Passera: "Bene il 'rigore' di Meloni. Inevitabile la tassa sulle banche. Ma serve di più” - Il banchiere ed ex ministro promuove l'attenzione ai conti del governo, loda l'approccio interlocutorio nella tassazione degli istituti di credito, ma boccia gli interventi sui problemi strutturali de ... Lo riporta ilfoglio.it