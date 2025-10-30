Il Barcellona travolto dagli infortuni altro che Napoli | 15 stop in due mesi e mezzo
Il Barça affronta una crisi in infermeria senza precedenti: oltre la metà della rosa è già passata per l’infermeria nei primi due mesi e mezzo di campionato, tra infortuni muscolari e traumatici. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Pedri, fermo per una lesione al bicipite femorale. Ne parla Sport. Barcellona, quanti infortuni: cosa sta succedendo. Ecco cosa scrive Sport: “Vale la pena analizzare la piaga degli infortuni che affligge il Barcellona in questa stagione. Nonostante i giocatori abbiano avuto un’estate di riposo e un precampionato completo per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della stagione ufficiale, più della metà della rosa è già passata per l’infermeria blaugrana nei primi due mesi e mezzo di gare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
