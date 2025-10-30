Il 6 novembre scioperano 60mila dipendenti delle farmacie private | Inadeguate le proposte di rinnovo contrattuale

I 60mila dipendenti delle farmacie private di tutta Italia hanno indetto uno sciopero nazionale. Giovedì 6 novembre incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 agosto 2024. L’agitazione è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo la rottura dei negoziati tra i tre sindacati di categoria e la parte datoriale, Federfarma. La trattativa si è interrotta dopo l’ultimo incontro del 9 ottobre perché la proposta economica dell’associazione dei titolari di farmacia, pari a 180 euro lordi di aumento complessivo per i prossimi tre anni, è stata giudicata “ inadeguata ” dalle sigle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

