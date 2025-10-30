Il 6 novembre gli esami per l’abilitazione per la vendita di funghi freschi spontanei
Si terranno giovedì 6 novembre, alle ore 9, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania (via Tevere, 39 - Cerza di San Gregorio), gli esami per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi spontanei. L’iniziativa rientra nell’attività di formazione e controllo promossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
