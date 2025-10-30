Il 31 ottobre 2025 l’associazione Tralìequi presenta | il Día de los Muertos una serata di memoria cultura e comunità a Pimonte

"Muore solo chi viene dimenticato", ricorda Beniamino Fortunato. Con questa visione, Tralìequi presenta a Pimonte il Día de los Muertos: una serata di arte, memoria e comunità che trasforma il ricordo in luce e partecipazione.

