Il 31 ottobre 2025 l’associazione Tralìequi presenta | il Día de los Muertos una serata di memoria cultura e comunità a Pimonte

Lifeandnews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Muore solo chi viene dimenticato”, ricorda Beniamino Fortunato. Con questa visione, Tralìequi presenta a Pimonte il Día de los Muertos: una serata di arte, memoria e comunità che trasforma il ricordo in luce e partecipazione. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

il 31 ottobre 2025 l8217associazione tral236equi presenta il d237a de los muertos una serata di memoria cultura e comunit224 a pimonte

© Lifeandnews.it - Il 31 ottobre 2025 l’associazione Tralìequi presenta: il “Día de los Muertos” una serata di memoria, cultura e comunità a Pimonte

Argomenti simili trattati di recente

31 ottobre 2025 l8217associazioneDichiarazione dei redditi, da Modello 770 a Certificazione unica: scadenze del 31 ottobre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dichiarazione dei redditi, da Modello 770 a Certificazione unica: scadenze del 31 ottobre ... Scrive tg24.sky.it

31 ottobre 2025 l8217associazioneLe dichiarazioni in scadenza il 31 ottobre 2025, ecco gli adempimenti da non dimenticare - Il 31 ottobre si chiude la stagione dichiarativa e numerosi sono gli adempimenti, soprattutto per i titolari di partita IVA. Secondo money.it

31 ottobre 2025 l8217associazioneDichiarazione dei redditi 2025 in scadenza per partite Iva e dipendenti: cosa fare entro il 31 ottobre - Ancora pochi giorni per adempiere all'obbligo dichiarativo nei termini sia per lavoratori dipendenti, sia per autonomi con partita Iva. Riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: 31 Ottobre 2025 L8217associazione