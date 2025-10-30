È di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte il bilancio degli atleti di Ferrara Boxe nella riunione di casa, effettuata domenica scorsa nella palestra di via Bologna. La palma di miglior pugile della manifestazione organizzata dalla società di Roberto Croce se l’è aggiudicata Emanuele Bossa, promettente Under 19 che si è sbarazzato ai punti di Florin Cimbir (Ares Boxing Club) attraverso una prestazione superlativa, soprattutto sotto il profilo tecnico. Molto bene anche Hassen Atia, che l’ha spuntata contro Arol Stoiko (Ares Boxing Club) facendo leva sulla propria esperienza. Una delle più belle sorprese della riunione è stato Fabio Gulinelli: non combatteva da tre anni, ma sul ring contro Leone Emanuele Villani (Pugilistica Rodigina) ha dimostrato di avere già ritrovato lo smalto dei giorni migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 19enne protatonista nell'ultima riunione di Ferrara Boxe. Emanuele Bossa brilla sul ring di Croce