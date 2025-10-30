Iker Benito salterà il resto della stagione con l’Osasuna

2025-10-30 19:31:00 Calcio spagnolo: Il terzino destro dell’Osasuna Iker Benito ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La sua stagione è dunque finita, lo ha confermato giovedì il club navarrese. Dopo l’infortunio riportato nel finale della partita di Copa del Rey contro il Club Deportivo Sant Jordi, giocata mercoledì, il calciatore è stato sottoposto a esami medici presso la Clinica dell’Università di Navarra, che hanno prodotto il risultato di cui sopra. Gli allarmi sono scattati quando il giovane calciatore è caduto a terra. Il ginocchio destro lo ha costretto allo stop dopo un brutto gesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com