IKEA congela i prezzi piumini scontatissimi | negozi presi d’assalto Ancora pochi giorni a disposizione
IKEA svuota gli scaffali con questa offerta da non perdere per l’inverno 2025. Stando alle proiezioni per l’ inverno 2025-2026, i prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da anticicloni e improvvise ondate di freddo, dovute alla Niñae. Gli esperti ritengono che potrebbe esserci un possibile ritorno dell’aria gelida sul Medieterraneo e sull’Italia, sopratutto nei mesi di gennaio e febbraio, con fasi asciutte e mite intervallati da brevi ma intense incursioni fredde. Gli inverni miti degli ultimi anno hanno fatto sì che in molti non siano preparati ad affrontare un grande freddo, per questo motivo è bene approfittare dell’offerta IKEA sui piumini valida ancora per pochi giorni: il 2 novembre i prezzi torneranno infatti nella norma. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’offerta Ikea che mette tutti d’accordo: piumini di qualità a prezzo mini - Comfort, qualità e risparmio: Ikea lancia la promozione autunnale sui piumini con sconti dedicati ai soci Family e Business Network. Riporta msn.com
Offerte IKEA Family: 20% sui piumini fino al 2 novembre - Fino al 2 novembre 2025, il brand svedese propone per i suoi clienti IKEA Family e IKEA Business ... Scrive msn.com
Ikea, punta al ribasso: il prodotto più amato scende di prezzo - Il prodotto più amato di casa IKEA scende di prezzo, offerta incredibile da non lasciarsi sfuggire in questi giorni. Secondo blitzquotidiano.it