Igor vittoria da tre punti in casa di Monviso

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria esterna da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che a Villafranca supera Monviso e ottiene il quinto successo in sei giornate di campionato. Azzurre sotto dopo un primo set terminato al foto-finish ma brave poi a reagire e a ribaltare completamente l'inerzia della sfida. 🔗 Leggi su Today.it

