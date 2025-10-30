U na buona crema per la pelle secca del viso e del corpo è un assoluto must have in questa stagione di primi freddi. «È davvero indispensabile usare creme specifiche per contrastare la secchezza, ma facendo le giuste scelte: la pelle del viso ha esigenze diverse dalla cute del corpo», spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare. Scrub corpo: caratteristiche, benefici e come usarlo X Perché la pelle diventa secca. La secchezza cutanea, o xerosi, è una condizione in cui la pelle appare disidratata, ruvida, poco elastica e fragile. «Può essere temporanea o persistente e può manifestare anche fastidio, prurito, desquamazione, arrossamenti e piccole screpolature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Idratare e nutrire sono le parole d'ordine in caso di aridità e secchezza. In maniera diversa, però, per viso e corpo. Ecco come