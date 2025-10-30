Idf | consegnati due corpi ostaggi Hamas
16.30 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che i resti di due ostaggi sono stati trasferiti alla Croce Rossa a Gaza, dopo che Hamas aveva annunciato che avrebbe consegnato i corpi. "Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, due bare contenenti gli ostaggi deceduti sono state trasferite alla loro custodia e sono in viaggio verso le truppe Idf nella Striscia di Gaza", si legge in una dichiarazione dell'esercito israeliano e dell'agenzia di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rimane alta la tensione nella Striscia di Gaza. Ieri Hamas ha consegnato una bara contenente i resti di un ostaggio israeliano ma sembra che questi appartengano ad uno di quelli già riconsegnati e quindi a nessuno dei 13 corpi ancora trattenuti da Hamas. P - facebook.com Vai su Facebook
GAZA. Gli Usa respingono le accuse di violazione dei termini del cessate il fuoco mosse da Tel Aviv ad Hamas. I corpi degli ostaggi sono stati consegnati secondo i termini, mentre Israele continua a uccidere palestinesi e tiene chiuso il valico di Rafah - X Vai su X
Israele, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas - L'Idf afferma che la Croce Rossa ha informato l'esercito israeliano di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di due ostaggi uccisi, da Hamas nella zona centrale di Gaza. Riporta ansa.it
Consegnati da Hamas altri due corpi di ostaggi morti a Gaza - Riprende la riconsegna da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi morti dopo l'attacco del 7 ottobre e tenuti a Gaz a. avvenire.it scrive
Israele, Hamas consegna altri due corpi di ostaggi - Per il ministro della Difesa israeliano Katz: “dopo la fine dei combattimenti, smilitarizzeremo Gaza e distruggeremo tunnel” ... Segnala ilsole24ore.com