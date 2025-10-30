Identità in movimento | al San Luigi la 28esima rassegna di cinema africano
“Identità in movimento”. Giunge alla 28esima edizione la rassegna di cinema africano organizzato da Lvia Forlì nel Mondo in collaborazione con la Sala San Luigi di Forlì. Le proiezioni avranno inizio il 6 novembre con un omaggio al regista Souleymane Cissé. Seguirà alle 21,10 la presentazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
