Identificato il 17enne che aggredì la troupe di Porta a Porta alla stazione | Aveva ecstasy per lui tre Daspo

È stato identificato il ragazzo che, il 20 settembre scorso, aveva aggredito la giornalista del programma Porta a Porta Chiara Giannini nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Si tratta di un 17enne di origini marocchine. È arrivato in Italia da poco più di un anno ed è ospitato in una comunità per minori. Da qui, si sarebbe allontanato più di venti volte, compresa la sera dell’aggressione. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Padova, hanno portato al giovane grazie all’analisi dei filmati girati dalla troupe televisiva quella sera. I video sono stati confrontati con i volti di ragazzi già noti per comportamenti violenti e condotte antisociali. 🔗 Leggi su Open.online

