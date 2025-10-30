Idee per costumi di Halloween tra creatività e grottesco

Roma, 29 ottobre 2025 – Travestirsi a Halloween è molto più che un rituale spaventoso. È un modo per raccontarsi, giocare con la fantasia e dare corpo a ciò che affascina o inquieta. Ogni anno, la notte del 31 ottobre si accende di maschere, luci e invenzioni: dai grandi classici del gotico ai personaggi della cultura pop, passando per abiti improvvisati, costruiti con pochi gesti e un pizzico di ironia. I classici che non passano mai di moda. Streghe, vampiri, fantasmi e scheletri restano i travestimenti più amati. Un consiglio per un travestimento rapido ma capace di farsi notare? Basta un dettaglio fuori dall’ordinario per destare attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idee per costumi di Halloween tra creatività e grottesco

Leggi anche questi approfondimenti

Mercatino Franchising Mestre. . Costume pronto? Se ti manca ancora qualcosa, passa al Mercatino Franchising Mestre: costumi, accessori e idee last minute ti aspettano. Non farti trovare impreparato! Via Monte Pelmo 32, Mestre - facebook.com Vai su Facebook

Costumi Halloween Originali: 50+ Idee Creative per Distinguerti nel 2025 https://nuvoledibellezza.com/costumi-halloween-originali/… via @NuvoleBellezza - X Vai su X

Trucco Halloween, idee e ispirazioni per indossare un look a tema e completare qualsiasi costume. Versione facile e idee dall'archivio moda - È il momento quindi, di fare sul serio sia col trucco che con i costumi. Come scrive vogue.it

I costumi di Halloween più richiesti: la classifica che svela la tendenza del 2025 (e come copiarla a basso costo) - Dai più classici travestimenti da vampiri, streghe e scheletri a quelli meno tradizionali ispirati a film, serie tv e personaggi del momento. Segnala lanazione.it

Come mascherarsi ad Halloween: 3 idee semplici da realizzare con gli abiti che hai nell’armadio - halloween 2025 costume idee look abiti wednesday addams sposa cadavere strega witch corpse bride outfit tendenze moda ... Lo riporta msn.com