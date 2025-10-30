Ictus ogni 3 secondi un nuovo caso nel mondo | ‘Il 90% si può prevenire’ come si riconosce

Notizieaudaci.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

6,5 milioni di persone muoiono ogni anno di ictus. Ogni anno nel mondo 12,2 milioni di persone vengono colpite da ictus. Significa un caso ogni tre secondi. Numeri che rendono l’idea dell’impatto drammatico di una patologia che non guarda in faccia a nessuno e che oggi, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione, torna al centro dell’attenzione scientifica e sanitaria. Dietro queste cifre c’è una realtà durissima: olt re 6,5 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell’ictus e tra i sopravvissuti uno su tre rimane con disabilità permanenti. Paralisi, difficoltà cognitive, problemi di linguaggio e perdita dell’autonomia personale sono solo alcune delle conseguenze più devastanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

ictus ogni 3 secondi un nuovo caso nel mondo 8216il 90 si pu242 prevenire8217 come si riconosce

© Notizieaudaci.it - Ictus, ogni 3 secondi un nuovo caso nel mondo: ‘Il 90% si può prevenire’, come si riconosce

Argomenti simili trattati di recente

ictus ogni 3 secondiContro l’Ictus ogni minuto conta: in 60 secondi si perdono due milioni di neuroni, il metodo “Fast” - L'acronimo indica cosa valutare per sospettare un ictus e intervenire al più presto per limitare il danno al cervello e aumentare le possibilità di recupero ... Scrive ilsole24ore.com

ictus ogni 3 secondiOgni minuto conta: contro l’ictus il tempo è davvero cervello - Fondamentale riconoscere i segni rapidamente per velocizzare la presa in carico: la regola del Fast ... Segnala repubblica.it

ictus ogni 3 secondiIctus, Isa-Aii e Alice Italia: "2 milioni di neuroni persi ogni 60 secondi" - Una persona colpita da ictus (in Italia sono quasi 120mila all'anno) perde circa 2 milioni di neuroni ogni minuto, se non trattata. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ictus Ogni 3 Secondi