Ictus ogni 3 secondi un nuovo caso nel mondo | ‘Il 90% si può prevenire’ come si riconosce
6,5 milioni di persone muoiono ogni anno di ictus. Ogni anno nel mondo 12,2 milioni di persone vengono colpite da ictus. Significa un caso ogni tre secondi. Numeri che rendono l’idea dell’impatto drammatico di una patologia che non guarda in faccia a nessuno e che oggi, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione, torna al centro dell’attenzione scientifica e sanitaria. Dietro queste cifre c’è una realtà durissima: olt re 6,5 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell’ictus e tra i sopravvissuti uno su tre rimane con disabilità permanenti. Paralisi, difficoltà cognitive, problemi di linguaggio e perdita dell’autonomia personale sono solo alcune delle conseguenze più devastanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
