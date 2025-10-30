Ictus e Parkinson | il video della riabilitazione con guanti robotici e realtà virtuale

Ecco la tecnologia che trasforma gli esercizi in sfide interattive e immersive: dalle navicelle spaziali per i più giovani a simulazioni basate su sfoglia e mattarello per i più anziani.

