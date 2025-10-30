Ibis eremita fucilati animalisti indignati | Simbolo di rinascita uccisi da barbari

La fucilazione di una coppia di ibis eremita da parte di un cacciatore valtellinese riaccende i riflettori su un dramma ambientale che sembra non conoscere fine. Non si tratta solo di un atto di bracconaggio, ma di un colpo inferto alla biodiversità e a un progetto europeo che da anni cerca di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Ibis eremita abbattuti a Dubino, anche l’Oipa denuncia il responsabile «Non un episodio isolato, ma l’ennesima prova di un clima persecutorio nei confronti delle specie selvatiche» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoEBassaValle #Dubi - facebook.com Vai su Facebook

