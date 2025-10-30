Ibis eremita fucilati animalisti indignati | Simbolo di rinascita uccisi da barbari

Sondriotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fucilazione di una coppia di ibis eremita da parte di un cacciatore valtellinese riaccende i riflettori su un dramma ambientale che sembra non conoscere fine. Non si tratta solo di un atto di bracconaggio, ma di un colpo inferto alla biodiversità e a un progetto europeo che da anni cerca di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ibis eremita fucilati animalistiIbis eremita: erano in Italia da 1 ora, uccisi a fucilate - Il 16 ottobre, due degli Ibis eremita appartenenti al nostro progetto, Zoppo e Zaz, sono stati uccisi illegalmente durante la loro migrazione autunnale nella ... Da vicenzareport.it

ibis eremita fucilati animalistiDue rari Ibis eremita uccisi a fucilate a Sondrio: erano in Italia solo da un’ora - Due rarissimi ibis eremita, Zoppo e Zaz, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio poco dopo il loro arrivo in Italia ... Secondo fanpage.it

ibis eremita fucilati animalistiDenunciato il cacciatore accusato di aver ucciso i due Ibis eremita. La LNDC: “Gli aveva tolto anche i gps” - Due rarissimi ibis eremita, specie a rischio di estinzione, sono stati uccisi a fucilate in provincia di Sondrio ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ibis Eremita Fucilati Animalisti