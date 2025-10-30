I voti alla giunta Gualtieri Le cartelle pazze di Ama ASCOLTA il podcast di oggi 30 ottobre

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily Le notizie di oggi, giovedì 30 ottobre, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

