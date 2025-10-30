Nei prossimi giorni uno dei social network più famosi ed utilizzati, utilizzerà i nostri dati sensibili per addestrare una propria Intelligenza Artificiale. C’è solo un modo per evitare che ciò si realizzi La stragrande maggioranza degli italiani è iscritta e utilizza con regolarità i social network: chi per svago, chi per passare qualche minuto in leggerezza, chi per interfacciarsi con amici e parenti lontani, e chi per lavoro. Molti italiani infatti hanno cercato di trovare un’occupazione attraverso i social o hanno potenziato la loro rete di clienti o potenziali fruitori di servizi, sfruttando le varie piattaforme. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - I tuoi dati sensibili in pasto all’AI: hai pochi giorni per evitarlo… Affrettati!