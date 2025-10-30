I sovrani britannici celebrano la comunità indiana a Londra con una visita al Neasden Temple per il suo del 30° anniversario
« «La spiritualità è un ponte che unisce le persone ». Così ha detto Re Carlo III quando, insieme alla regina Camilla, ha varcato le porte del BAPS Shri Swaminarayan Mandir, meglio noto come il Neasden Temple di Londra. Poco d opo la visita a Papa Leone XIV, un altro incontro tra religioni per celebrare il 30° anniversario del tempio induista londinese. Un gesto di dialogo, apertura e riconoscimento verso una delle comunità più radicate del Regno Unito. Il Re ha concluso la visita ringraziando la comunità induista per il suo «contributo straordinario alla vita nazionale». Carlo e Camilla, una storia lunga 40 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
ORDINO PIANO A RE CARLO III E ORDINE DEL BAGNO A PAPA LEONE XIV. Scambio di onorificenze tra papa Leone XIV e i sovrani britannici in occasione della storica visita di Stato. - X Vai su X
La foto autografata che il Santo Padre #LeoneXIV ha donato ai sovrani britannici nell'incontro privato tenutosi oggi nel Palazzo Apostolico. - facebook.com Vai su Facebook