I soldi dell’Ue e dell’Italia per fermare i migranti in Sudan finiti a chi oggi massacra i civili
“Il Processo di Khartoum, lanciato durante una conferenza ministeriale a Roma, ha permesso passi avanti per la cooperazione, dal combattimento contro il traffico degli esseri umani, alla protezione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Si ferma al Soldi il cammino della Primavera in Coppa Italia #Cremonese #forzagrigiorossi #CremonesePrimavera #Primavera Vai su Facebook