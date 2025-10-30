I soldi dell’Ue e dell’Italia per fermare i migranti in Sudan finiti a chi oggi massacra i civili

Ilfoglio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Processo di Khartoum, lanciato durante una conferenza ministeriale a Roma, ha permesso passi avanti per la cooperazione, dal combattimento contro il traffico degli esseri umani, alla protezione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i soldi dell8217ue e dell8217italia per fermare i migranti in sudan finiti a chi oggi massacra i civili

© Ilfoglio.it - I soldi dell’Ue e dell’Italia per fermare i migranti in Sudan finiti a chi oggi massacra i civili

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Soldi Dell8217ue Dell8217italia Fermare