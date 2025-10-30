I Sacchi di Sabbia in scena | Troilo e Cressida a teatro
Arezzo, 30 ottobre 2025 – E' tutto pronto per il primo appuntamento della nuova stagione teatrale 20252026 dell'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Stasera alle 21:15 salirà sul palco la compagnia I Sacchi di Sabbia, una delle realtà più affermate del teatro toscano contemporaneo, con Troilo e Cressida, una riscrittura firmata da Giovanni Guerrieri del celebre classico shakespeariano. Quanti modi esistono per raccontare la guerra più famosa del mondo? Quante variazioni possibili? Omero l'ha narrata in forma epica, Boccaccio e Chaucer l'hanno trasformata in un poema cavalleresco, Shakespeare ne ha fatto una dark comedy, mentre lo scrittore americano Christopher Morley – attivo nella prima metà del Novecento – vi si è ispirato per una sceneggiatura sognante e atemporale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
