I quattro ragazzini col passamontagna che vanno in giro a terrorizzare i passanti

Monzatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattro, indossano il passamontagna e quando cala il buio fermano e accerchiano i passanti. Questo, secondo il racconto fatto da una delle persone che li ha incontrati, è quello che succede a Villasanta. L’episodio, che fortunatamente non ha avuto un epilogo drammatico, è avvenuto nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

