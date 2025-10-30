I pronostici di giovedì 30 ottobre | Serie A Saudi Pro League e altri campionati
I pronostici di giovedì 30 ottobre, si conclude il turno infrasettimanale di Serie A, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati Scontro salvezza all’Unipol Domus di Cagliari tra due squadre che, per ora, si tengono a debita distanza dalla zona retrocessione. I rossoblù, dopo le due vittorie di fila con Parma e Lecce, hanno tirato il freno a mano: sconfitte con Inter e Bologna e pareggi con Udinese e Verona. Domenica scorsa il pirotecnico 2-2 in casa degli scaligeri, un pari che ha il retrogusto di una vittoria, dal momento che la formazione guidata da Fabio Pisacane era sotto di due gol ad un quarto d’ora dal fischio finale e la sconfitta sembrava ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
