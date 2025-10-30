I premi della settima edizione dei The Fork Awards

Giunti alla settima edizione italiana, i The Fork Awards – organizzati in collaborazione con Identità Golose – aspirano a supportare le nuove apertura e le nuove gestioni più promettenti della scena gastronomica contemporanea. E non è necessariamente la giovane età degli chef a determinare il riconoscimento, bensì la dedizione e la professionalità di chi sceglie di rimettersi in gioco in un contesto nuovo, alimentando un mercato che vale oltre 96 miliardi di euro (Rapporto Ristorazione Fipe 2025). L’istituzione di questo premio vuole essere un gesto di supporto concreto, un give back ai più meritevoli, affinché abbiano l’opportunità di accelerare il proprio percorso verso il successo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I premi della settima edizione dei The Fork Awards

News recenti che potrebbero piacerti

Successo per la settima edizione del premio CIVITAS Europa organizzato da Mario Alizzi, fondatore "Sicilia Occidente". Leggi l'articolo completo su #24live e guarda le interviste sul nostro canale YouTube. - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, assegnati i premi della settima edizione dell'Edera Film Festival - È la storia di amicizia tra due ragazze che inciampa nella dipendenza e si confonde con l’amore. Da rainews.it

Successo per la settima edizione del Fleet Manager On The Road - Due giorni di test drive itineranti in Lombardia, momenti di approfondimenti e prove su strada di veicoli a basse emissioni, riservate ai gestori di grandi flotte aziendali. Riporta ansa.it

Editoria: Fondazione Centesimus Annus, p. Paolo Benanti vince la settima edizione del Premio internazionale “Economia e società” con il saggio “Human in the Loop” - Padre Paolo Benanti ha vinto la settima edizione del Premio internazionale “Economia e società” promosso dalla Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice. Si legge su agensir.it