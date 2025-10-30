I podi di Austin e Messico? Così la Ferrari li sta usando per trasformare la macchina 2026

I risultati al Cota e all'Hermanos Rodriguez hanno dato ai tecnici preziosi dati per imbastire le nuove sospensioni: nessuna rivoluzione dello schema base ma piccole modifiche per ottimizzare la risposta della macchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I podi di Austin e Messico? Così la Ferrari li sta usando per trasformare la macchina 2026

Approfondisci con queste news

Podio numero 50 per Leclerc in F1: “Perfetti sia qui che a Austin” "La partenza? Non avevo spazio con Max a sinistra e Lewis a destra" Le sue parole dopo il GP del Messico - facebook.com Vai su Facebook

Il piazzamento a podio di Charles #Leclerc nell'#USGP è stato un bagliore di positività in una seconda parte di stagione molto complicata. Dal funereo venerdì di Austin, dove le SF-25 erano finite alle spalle anche della Sauber di Hulkenberg dell'ex Binotto, la - X Vai su X

F1 | McLaren: ecco cos'ha frenato Piastri in Messico e ad Austin - La McLaren lo ha aiutato a trovare soluzioni d'assetto e di guida che la domenica hanno funzionato in parte a causa de ... Riporta msn.com

Norris, spunta ancora il nastro (incriminato) di Austin anche nel GP Messico - A Città del Messico è rispuntato ancora: stiamo parlando del nastro adesivo attaccato sul muretto dei box dai meccanici dalla McLaren per dare una visuale di partenza a Lando Norris. Segnala sport.sky.it