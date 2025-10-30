I podi di Austin e Messico? Così la Ferrari li sta usando per trasformare la macchina 2026

30 ott 2025

I risultati al Cota e all'Hermanos Rodriguez hanno dato ai tecnici preziosi dati per imbastire le nuove sospensioni: nessuna rivoluzione dello schema base ma piccole modifiche per ottimizzare la risposta della macchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i podi di austin e messico cos236 la ferrari li sta usando per trasformare la macchina 2026

© Gazzetta.it - I podi di Austin e Messico? Così la Ferrari li sta usando per trasformare la macchina 2026

