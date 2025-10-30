I nuovi esami su Andrea Sempio? Vi svelo cosa hanno fatto e a cosa servono
Il 24 ottobre 2025, nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, è stato chiesto all’indagato Andrea Sempio di sottoporsi ad alcune misurazioni antropometriche, le cui conclusioni sono state affidate all’anatomopatologa Cristina Cattaneo. A Sempio sono stati misurati caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso, i quali verranno confrontati con le analisi sulla scena del crimine e le ferite riportate sul corpo di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. C'è chi ritiene che queste misure serviranno anche per ulteriori approfondimenti sull' impronta 33. “Il problema qui è il confronto: le variabili sono tantissime, perché io dovrei collocare questa persona digitalmente all'interno di un ambiente ricostruito”, spiega a IlGiornale la dottoressa Sara Capoccitti, informatica, criminalista, analista forense e fondatrice del progetto Forensically. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
