I nemici del governo e i nemici del Paese

Sarà anche una coincidenza, ma nel giorno in cui si approva la riforma della giustizia, la giustizia blocca, con motivazioni capziose, uno dei provvedimenti simbolo di questo governo. I magistrati della Corte dei Conti a sorpresa non hanno dato l'ultimo via libera alla partenza dei lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, grande opera per la quale era tutto pronto: investimenti per oltre dieci miliardi, migliaia di lavoratori che si erano già prenotati certi di portare a casa ottimi salari per diversi anni. Solo uno stupido può sostenere che non si tratti dell'ennesima sentenza politica per mettere il bastone tra le ruote a un centrodestra che si ostina a provare a togliere il Paese dalle secche dopo oltre un decennio di governi pasticcioni e inconcludenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I nemici del governo e i nemici del Paese

