I Negramaro saranno in concerto a Caserta | via alla vendita dei biglietti
Venerdì 4 settembre 2026 i Negramaro si esibiranno a Caserta, in piazza Carlo di Borbone nel magnifico scenario della Reggia di Caserta, nella loro unica tappa in Campania all’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere.Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
