I Negramaro annunciano il tour Una storia ancora semplice per l’estate 2026
I Negramaro tornano nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, un nuovo viaggio nei festival outdoor. Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
