I lupi non hanno colpe | guardate come sono le recinzioni della malga

Trentotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano i riflettori accesi sui lupi di Malga Boldera, uno dei quali abbattuto dopo l’ordinanza firmata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti. E a farla tornare sono i membri dell’associazione animalista Bearsandothers, che hanno documentato, con tanto di foto, lo stato delle recinzioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

