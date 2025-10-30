I lupi non hanno colpe | guardate come sono le recinzioni della malga
Tornano i riflettori accesi sui lupi di Malga Boldera, uno dei quali abbattuto dopo l’ordinanza firmata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti. E a farla tornare sono i membri dell’associazione animalista Bearsandothers, che hanno documentato, con tanto di foto, lo stato delle recinzioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
