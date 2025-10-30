I Litfiba in concerto a Bari | dove e quando
Un ritorno atteso, potente, emotivo e necessario: il suono inconfondibile dei?Litfiba?approda anche in?Puglia. Dopo un lungo periodo di silenzio, la formazione originale della band fiorentina —?Piero Pelù,?Ghigo Renzulli,?Antonio Aiazzi?e?Gianni Maroccolo?— torna insieme per celebrare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
