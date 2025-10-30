I Litfiba di nuovo insieme per il tour ' Quarant' anni di 17 Re'
Firenze, 30 ottobre 2025 - Per la gioia dei fan, i Litfiba hanno annunciato una reunion con la loro formazione originale degli anni '80 per un tour celebrativo nel 2026. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo torneranno insieme sul palco per ' Quarant'anni di 17 Re ', una serie di 20 concerti per festeggiare il quarantesimo anniversario dell'album '17 Re', considerato una pietra miliare del rock italiano. PRESSPHOTO CONCERTO DEI LITFIBA AL MANDELA FORUM CON PIERO PELU' E GHIGO RENZULLI Il tour, prodotto e organizzato da MC2Live, attraverserà l'Italia esclusivamente nell'estate 2026, da giugno ad agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Questo sabato 25 Ottobre presentiamo in pizzeria Purgatorio i FUORI NOTA Il nuovo progetto musicale della band vuole omaggiare i tre rocker italiani; Vasco Ligabue Litfiba Presentando i loro migliori successi mettendo un po' di propia personalità in ogni - facebook.com Vai su Facebook
I Litfiba di nuovo insieme per il tour 'Quarant'anni di 17 Re' - Per la gioia dei fan, i Litfiba hanno annunciato una reunion con la loro formazione originale degli anni '80 per un tour celebrativo nel 2026. Segnala lanazione.it
I Litfiba di nuovo insieme per "Quarant'anni di 17 re" Tour 2026 - Il 2026 sarà l'anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni '80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l'Italia per celebrare i quarant'anni di 17 Re, il disco che ha segnato ... Riporta msn.com
I Litfiba tornano insieme per i 40 anni di “17 Re” - Dopo anni di pausa, la storica band fiorentina annuncia un tour di 20 date in tutta Italia per festeggiare il quarantennale del disco cult del 1986. Lo riporta rainews.it