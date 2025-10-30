Firenze, 30 ottobre 2025 - Per la gioia dei fan, i Litfiba hanno annunciato una reunion con la loro formazione originale degli anni '80 per un tour celebrativo nel 2026. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo torneranno insieme sul palco per ' Quarant'anni di 17 Re ', una serie di 20 concerti per festeggiare il quarantesimo anniversario dell'album '17 Re', considerato una pietra miliare del rock italiano. PRESSPHOTO CONCERTO DEI LITFIBA AL MANDELA FORUM CON PIERO PELU' E GHIGO RENZULLI Il tour, prodotto e organizzato da MC2Live, attraverserà l'Italia esclusivamente nell'estate 2026, da giugno ad agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Litfiba di nuovo insieme per il tour 'Quarant'anni di 17 Re'