Da un lato la sfida del passaggio generazionale e della formazione dei lavoratori di domani, dall'altro gli effetti sempre più impattanti dell' instabilità geopolitica a livello internazionale. Sono i due temi principali emersi all'assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, ieri sera alle Ville Ponti. Nell'aprire i lavori, il presidente Pietro Conti ha tracciato un ponte tra passato e futuro. "Il modello dell'impresa familiare, tipico di Varese e della nostra economia, può ancora essere vincente – ha detto – Lo dimostrano i tanti casi di successo e il grado di internazionalizzazione della nostra industria.

© Ilgiorno.it - I Giovani di Confindustria: "L’impresa familiare investa in formazione"