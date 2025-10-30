I giornalisti enogastronomici premiano l' Agippone quale Tavola Calda 2025

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà consegnato allo storico Agippone di “Aliprandi & Leva S.a.s.” di Pescara il riconoscimento “Tavola Calda 2025" dei giornalisti enogastronomici della FigecCisal.La cerimonia è in programma alle ore 17:30 di giovedì 30 ottobre nella stessa struttura.I giornalisti enogastronomici della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

