I funerali di Giovanni e Francesca Taurianova si ferma per l' ultimo saluto ai due archeologi reggini

Il giorno dell'ultimo saluto è arrivato. Domani, venerdì 31 ottobre, a Taurianova saranno celebrati i funerali dei due archeologi reggini Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, scomparsi prematuramente in un incidente stradale nei pressi di Piacenza.I due giovani, nonostante vivessero al Nord, più. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Cordoglio a Taurianova e Reggio per Francesca Pizzi e Giovanni Speranza, morti nel Piacentino: “Due eccellenze dell’archeologia calabrese” - Lucia Vellone aveva sostenuto una visita medica, ed erano diretti dai genitori di Salvatore a Santa Caterina dello Jonio ... Come scrive msn.com

Taurianova in lutto: coppia muore in un incidente sull’A21, uniti in vita e nel destino - Una tragedia ha profondamente scosso la comunità di Taurianova nella mattinata di sabato 19 ottobre, quando Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, coniugi originari della provincia di Reggio Calabria, h ... Si legge su strettoweb.com

Tragedia sull’A21 a Piacenza, morta una coppia di Taurianova - La Calabria e in particolare la comunità di Taurianova piangono la scomparsa di Giovanni Speranza e Francesca Pizzi, i due coniugi rimasti vittima di un terribile incidente avvenuto sabato scorso, lun ... corrieredellacalabria.it scrive