I finti operai la truffa | Abusivi nella mia casa per un anno e mezzo

Truffata per oltre un anno e mezzo da una fantomatica società di ristrutturazioni edili, la quale altro non era, in realtà, che una organizzazione criminale dedita a fare affari con stranieri disperati in cerca di un alloggio. Questo, in estrema sintesi, è quanto denuncia la castelfranchese E.F., proprietaria di un immobile con cinque unità abitative in via Boschetti a San Cesario. A raccontare la vicenda, finita con danni ancora da quantificare ma che ammontano ad alcune decine di migliaia di euro, è la stessa E.F. che spiega: "Tutto è iniziato nel marzo del 2024, quando affitto un mio appartamento di 90 metri quadrati con annessa tavernetta a quella che, credevo io in buona fede, fosse una società specializzata in ristrutturazioni edili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I finti operai, la truffa: "Abusivi nella mia casa per un anno e mezzo"

Scopri altri approfondimenti

Blitz della municpale e della polizia: gli agenti si sono finti corrieri per entrare. Tra i quattro operai un uomo che era stato espulso dall’Italia Vai su Facebook

Furto cinematografico al Louvre: una banda di finti operai ruba i gioielli imperiali come in Lupin. La realtà supera la serie Netflix. - X Vai su X

I finti operai, la truffa: "Abusivi nella mia casa per un anno e mezzo" - Truffata per oltre un anno e mezzo da una fantomatica società di ristrutturazioni edili, la quale altro non era, in realtà, che una organizzazione criminale dedita a fare affari con stranieri disperat ... msn.com scrive

Sventata la truffa. Pedinati e bloccati. Finti carabinieri finiscono nella rete della polizia - I ’mandanti’ li coordinavano a distanza attraverso un cellulare e si facevano chiamare con i nomi dei calciatori del Napoli. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Si fingono carabinieri per truffare una coppia: due arresti - In caserma ci finiscono per davvero, ma per rispondere dell'accusa di truffa. Scrive quotidianodipuglia.it