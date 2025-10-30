I film della settimana scelti da Internazionale
Da The mastermind di Kelly Reichardt a The ugly stepsister di Emilie Blichfeldt. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cinelandia Italia Ogni settimana, nuovi film ti aspettano a partire da giovedì! Vieni a vivere l’emozione del grande schermo nel cinema multisala Cinelandia, e lasciati sorprendere dal comfort e dall’atmosfera unica che ti offriamo. - facebook.com Vai su Facebook
40. Settimana della Critica, a Straight Circle il Gran Premio IWONDERFULL come miglior film - La Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 82. Secondo mymovies.it