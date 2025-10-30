I due ladri in trasferta in Brianza per rubare il rame | arrestati

Dal Lecchese e dall’Umbria in trasferta in Brianza per rubare il rame. Sono due gli uomini, arrestati in flagranza di reato, per tentato furto aggravato in abitazione. Si tratta di un 32enne residente in provincia di Lecco e di 45enne della provincia di Pesaro-Urbino.I fatti risalgono allo scorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

