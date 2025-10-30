I due indagati le incongruenze e le cause | cosa si sa sull’inchiesta aperta per la morte di Matilde Lorenzi

I due indagati per omicidio colposo dopo l’apertura del procedimento penale per la morte di Matilde Lorenzi sono Lukas Tumler, responsabile della sicurezza delle piste, e l’allenatore della ragazza, iscritto in un secondo momento. A riportarlo è Repubblica. Nella giornata di ieri, 29 ottobre, infatti la procura della Repubblica di Bolzano ha avviato un procedimento penale con incidente probatorio per fare piena luce sulla morte della sciatrice tesserata con il gruppo sportivo dell’Esercito, deceduta lo scorso anno a un mese dal suo ventesimo compleanno a seguito di una caduta durante un allenamento in Val Senales. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I due indagati, le incongruenze e le cause: cosa si sa sull’inchiesta aperta per la morte di Matilde Lorenzi

