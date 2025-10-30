I due concept agli antipodi di Mazda | un potente SUV coupe che cattura la CO2 e una piccola city car
Al Japan Mobility Show 2025, la casa nipponica ha mostrato due concept, sempre ispirato dal motto "Jinba-ittai", la fusione fra uomo e macchina. 🔗 Leggi su Dday.it
