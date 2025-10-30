I disegni contro la mafia Grasso guarda ai giovani | Decidete da che parte stare

Lucca, 30 ottobre 2025 – Tu da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere è il titolo di un fumetto sulla vita di Pietro Grasso (ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia, poi presidente del Senato) e di suo figlio. Edito da Tunué, offre una panoramica sulla lotta alla mafia, un graphic novel che ricorda quanto sia importante, appunto, fare la cosa giusta. “Da questo libro nasce il messaggio che è il fil rouge di tutto il racconto, cioè che nella vita quotidiana spesso bisogna fare delle scelte, bisogna scegliere da che parte stare, se stare dalla parte della legalità oppure no”, dice Grasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

