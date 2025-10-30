I disegni contro la mafia Grasso guarda ai giovani | Decidete da che parte stare
Lucca, 30 ottobre 2025 – Tu da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere è il titolo di un fumetto sulla vita di Pietro Grasso (ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia, poi presidente del Senato) e di suo figlio. Edito da Tunué, offre una panoramica sulla lotta alla mafia, un graphic novel che ricorda quanto sia importante, appunto, fare la cosa giusta. “Da questo libro nasce il messaggio che è il fil rouge di tutto il racconto, cioè che nella vita quotidiana spesso bisogna fare delle scelte, bisogna scegliere da che parte stare, se stare dalla parte della legalità oppure no”, dice Grasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Mafia italo-americana e milioni di dollari, terremoto in NBA Guarda le immagini Vai su Facebook
I disegni contro la mafia. Grasso guarda ai giovani: “Decidete da che parte stare” - Presidente Grasso, il fumetto è un mezzo efficace per diffondere questo messaggio? Riporta msn.com
Pietro Grasso: «La mafia cambia pelle, i cittadini devono scegliere da che parte stare» - Pietro Grasso aprirà la XXIV edizione della Rassegna Letteraria Città di Vigevano. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Addio a Pina Maisano Grassi: una vita contro la mafia – Foto - La vedova di Libero Grassi, Pina Maisano, nel luogo in cui 32 anni prima la mafia uccise suo marito, in via Vittorio Alfieri a Palermo, con un gruppo di giovani attivisti contro il ... Lo riporta panorama.it