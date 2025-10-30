I dipendenti della biblioteca avvelenati con un volantino imbevuto di Fentanyl

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due dipendenti di una biblioteca di New Caney, in Texas (Stati Uniti), si sono sentiti male dopo aver ricevuto un volantino religioso imbevuto nel Fentanyl, nel parcheggio antistante al loro luogo di lavoro. Un caso di avvelenamento inusuale, su cui indaga la polizia della contea di Montgomery. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dipendenti Biblioteca Avvelenati Volantino