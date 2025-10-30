© US Rai Sanremo Giovani 2025 ha i suoi 24 concorrenti. Martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, si sono svolte le audizioni dei 34 artisti ammessi. Qui, la Commissione Musicale – composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – ha selezionato i giovani cantanti che parteciperanno al talent show al via su Rai 2 il prossimo 11 novembre. I concorrenti che arrivano da Amici e XFactor. Molti i volti provenienti da altri talent: da Amici Nicolò Filippucci, Antonia, Petit, Senza Cri e Deddè; da X Factor, Angelica Bove, Cmqmartina e i Disco Club Paradiso, oltre a Seltsam che ha preso parte alle Audizioni dell’edizione 2025 con il suo vero nome, Lorenzo Giovanniello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I concorrenti di Sanremo Giovani 2025