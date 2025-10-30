I Concerti ai Torriani si aprono con Sandro De Palma

Udinetoday.it | 30 ott 2025

A inaugurare il nuovo ciclo dei “Concerti Torriani” nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24) sarà il recital pianistico di Sandro De Palma. Venerdì 31, alle ore 17, il primo degli otto appuntamenti organizzati dagli Amici della Musica di Udine è dedicato ai grandi classici. Il programma. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

