I Concerti ai Torriani si aprono con Sandro De Palma
A inaugurare il nuovo ciclo dei “Concerti Torriani” nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24) sarà il recital pianistico di Sandro De Palma. Venerdì 31, alle ore 17, il primo degli otto appuntamenti organizzati dagli Amici della Musica di Udine è dedicato ai grandi classici. Il programma. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
Parte la campagna promozionale per pubblicizzare le festività natalizie. Concerti, arte ed eventi, mentre in centro già si montano le luminarie. . - facebook.com Vai su Facebook