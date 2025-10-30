I collaboratori che hanno denunciato il clan Spada | Ci vogliono fuori dalla Protezione testimoni pentiti di esserci pentiti

Michael Cardoni e Tamara Ianni, testimoni chiave contro il clan Spada di Ostia, potrebbero perdere la protezione dopo dieci anni. “Abbiamo fatto arrestare decine di persone, ora lo Stato ci tratta come un peso”, denunciano. "Volevamo rifarci una vita fuori dall'Italia, ma non abbiamo più nulla, e rischiamo di dover tornare a Ostia, dove c'è chi ci vuole morti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

