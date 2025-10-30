I cani blu di Chernobyl? Ecco cosa potrebbe aver modificato il colore delle loro pellicce no non sono le radiazioni

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la no profit che si occupa dell’assistenza di questi animali randagi si tratterebbe più semplicemente di una sostanza con cui i cani sono venuti a contatto. 🔗 Leggi su Wired.it

