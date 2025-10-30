I cani blu di Chernobyl? Ecco cosa potrebbe aver modificato il colore delle loro pellicce no non sono le radiazioni

Secondo la no profit che si occupa dell’assistenza di questi animali randagi si tratterebbe più semplicemente di una sostanza con cui i cani sono venuti a contatto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I cani blu di Chernobyl? Ecco cosa potrebbe aver modificato il colore delle loro pellicce (no, non sono le radiazioni)

Contenuti che potrebbero interessarti

Riapparsi sui social i cani dal pelo blu nella zona di Chernobyl. Ma le immagini sollevano dubbi: sono frutto di IA? - facebook.com Vai su Facebook

I cani di Chernobyl sono diventati blu: il mistero che affascina la scienza @lazampa @LaStampa - X Vai su X

Perché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu - Il video diventato virale sta generando allarme e preoccupazione, anche se gli animali sembrano ... Come scrive fanpage.it

I cani di Chernobyl sono diventati blu: il mistero che affascina la scienza - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - repubblica.it scrive

La verità sui cani blu di Chernobyl: non sarebbe colpa delle radiazioni - " No, i cani non sono diventati blu a causa delle radiazioni e no, non stiamo dicendo che siano diventati blu a causa delle radiazioni " si legge nel post su Facebook. tg.la7.it scrive