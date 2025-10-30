I bulldozer usati dagli israeliani per distruggere Gaza
Per Israele il bulldozer D9 ha una doppia funzione: proteggere l’avanzata dei soldati e radere al suolo gli edifici. L’obiettivo è rendere la Striscia inabitabile e impedire il ritorno dei palestinesi. Il video di Le Monde. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
