I bulldozer usati dagli israeliani per distruggere Gaza

Internazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Israele il bulldozer D9 ha una doppia funzione: proteggere l’avanzata dei soldati e radere al suolo gli edifici. L’obiettivo è rendere la Striscia inabitabile e impedire il ritorno dei palestinesi. Il video di Le Monde. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

