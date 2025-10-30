I 7 migliori Montepulciano d’Abruzzo premiati dal Gambero Rosso
Tra i vini abruzzesi che hanno ottenuto i Tre Bicchieri nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso, ben 7 sono Montepulciano d'Abruzzo, il rosso di punta della regione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
