I 5 operai morti avvelenati da un gas nella fogna di Casteldaccia | rischiano il processo in 6
Chiusa l'inchiesta sulla strage di Casteldaccia in cui cinque operai, il 6 maggio dell'anno scorso, persero la vita respirando un gas tossico mentre stavano lavorando in un impianto di sollevamento fognario. La Procura di Termini Imerese ha infatti notificato l'avviso di conclusione delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
la mia solidarietà va alle famiglie degli #operai morti ieri sul lavoro nella colpevole inazione delle istituzioni della Repubblica italiana - X Vai su X
Operaio di 42 anni perde la vita nel cantiere di Torino Esposizioni NON CHIAMATELE MORTI BIANCHE. SONO OMICIDI SUL LAVORO Stamattina un operaio di 42 anni, Andy Mwachok, ha perso la vita sul lavoro nel cantiere di Torino Esposizioni. Nonostante - facebook.com Vai su Facebook